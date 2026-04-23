Какой церковный праздник 23 апреля

23 апреля 2026 года в церковном календаре не отмечен значимыми, двунадесятыми или великими праздниками. Это день молитвенного поминовения — церковь чтит память ряда святых, пострадавших за веру Христову в разные эпохи. В этот день верующие вспоминают мученический подвиг Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249—251). Вспоминают о страданиях мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских (ок. 380), преподобномучеников многих священной обители Пантократора, в Дау Пендели (Аттика) пострадавших (ок. 1680), мученика Дмитрия (1942). Чтут память священномученика Григория V, патриарха Константинопольского (1821) и священномученика Флегонта пресвитера (1938). Мученик Терентий и его дружина приняли мученическую смерть в период жестоких гонений на христиан при императоре Деции (Декии). Персидские мученики: пресвитер Иаков, диаконы Азадан и Авдикий пострадали, отказавшись отречься от Христа и приняв смерть за свое исповедание. Преподобномученики обители Пантократора пострадали от турецких захватчиков во время опустошения монастыря. Священномученик Григорий V, патриарх Константинопольского был повешен турками в 1821 году в Стамбуле за связи с греческими патриотами. Новомученики XX века: священномученик Флегонт и мученик Димитрий Вдовин. 23 апреля — день, объединяющий подвиги святых разных времен, что свидетельствует о непрерывной верности Христу в разные эпохи.