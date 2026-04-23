В Красноярске построили самый большой многонациональный хоровод

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске установили рекорд России — участники Движения Первых создали самый большой многонациональный хоровод в честь Года единства народов России.
В хоровод вошли 656 участников — 27 представленных национальностей.
Зафиксировали рекорд эксперты Общероссийской общественной организации «Сильнейшая нация мира»: представитель СНМ по Красноярску Наталья Богдановская, советник по рекордам и уникальным достижениям Михаил Иванов и президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.
Отметим, что рекорд был установлен в рамках проведения в Красноярске финала муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
«Хоровод — это один из символов объединения людей, их сближения, наличия у них общих целей и интересов. Мне кажется, это очень подходящий для Года народного единства символ. Будет очень здорово, если кто-то попробует побить этот рекорд, объединит ещё больше людей в дружеском хороводе», — комментирует событие Михаил Паллер.