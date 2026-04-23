28 жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей за неделю

Даже снег с дождём и скачки температуры от мороза до тепла не остановили клещей, которые продолжают атаковать жителей Красноярского края.
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, только за минувшую неделю от их укусов пострадали 28 человек, включая семерых детей. Чаще всего опасные встречи происходили на юге региона — в Минусинске, Шушенском, Ермаковском округах, а также в окрестностях Красноярска. Единичные случаи зафиксированы в Ирбейско-Саянском округе.
Всего с начала сезона в медучреждения по поводу укусов клещей обратились 86 жителей края, из них 28 — несовершеннолетние.
Специалисты напоминают о мерах предосторожности: пользуйтесь репеллентами и каждые 20−30 минут осматривайте себя и детей во время прогулок.
