28 жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей за неделю

С начала сезона по поводу укусов клещей обратились 86 жителей края.

Даже снег с дождём и скачки температуры от мороза до тепла не остановили клещей, которые продолжают атаковать жителей Красноярского края.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, только за минувшую неделю от их укусов пострадали 28 человек, включая семерых детей. Чаще всего опасные встречи происходили на юге региона — в Минусинске, Шушенском, Ермаковском округах, а также в окрестностях Красноярска. Единичные случаи зафиксированы в Ирбейско-Саянском округе.

Всего с начала сезона в медучреждения по поводу укусов клещей обратились 86 жителей края, из них 28 — несовершеннолетние.

Специалисты напоминают о мерах предосторожности: пользуйтесь репеллентами и каждые 20−30 минут осматривайте себя и детей во время прогулок.

Ранее мы сообщали, что эксперты сказали, как защитить себя, семью и питомцев от клещей.