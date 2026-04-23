Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве перекроют движение в районе Пушкинской площади из-за ММКФ

Движение в районе Пушкинской площади в Москве будет закрыто для транспорта 23 апреля из-за проведения Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Как сообщает столичный дептранс, ограничения вступят в силу в 14:30 и продлятся до часу ночи.

Движение в районе Пушкинской площади в Москве будет закрыто для транспорта 23 апреля из-за проведения Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Как сообщает столичный дептранс, ограничения вступят в силу в 14:30 и продлятся до часу ночи.

Перекрытия затронут:

Большой Путинковский переулок (от Нарышкинского проезда до Тверской);

Пушкинскую площадь (от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара);

улицу Малую Дмитровку (от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка).

Кроме того, до 3:00 24 апреля будет ограничено движение по одной полосе в Большом Путинковском переулке, а на нескольких участках запретят парковку.

23 апреля — финальный день Международного московского кинофестиваля. В этом году в основном конкурсе участвуют 13 картин из Италии, Испании, Ирана и других стран.

