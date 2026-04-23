Морпехи в панике: Иран уничтожает военных США в собственных кроватях

Он описал, как иранские дроны наносят удары по американским солдатам, расположившимся в гостиничных номерах.
«Мои знакомые, недавно вернувшиеся из Эмиратов, рассказывали, что застали там боевые действия и видели использование иранских ракет и дронов. Они описывали, как Иран организовал работу с беспилотниками. Иранцы отслеживают размещение американских военных в отелях, причём точно знают, в какой комнате живут военнослужащие. Применяется дрон “Шахед”, который попадает не выше, не ниже, не правее и не левее, а именно влетает в тот номер, где находятся американцы. Точность очень высокая», — сказал Кнутов.
Таким образом, обозначил эксперт, ущерб, наносимый военнослужащим армии США беспилотниками, достаточно чувствителен.
Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что США могут частично использовать свои «секретные бомбы» против Ирана после срыва переговорного процесса.