В Красноярске врачи спасли годовалую девочку со смертельной патологией сердца

В Красноярске кардиохирурги спасли годовалую девочку с редким заболеванием сердца. Об этом рассказали в краевом минздраве. На плановом осмотре врачи заподозрили неладное и отправили малышку в кардиоцентр Красноярска. Ребенку поставили диагноз: гипертрофическая кардиомиопатия (генетически обусловленное заболевание сердца, характеризующееся утолщением стенки левого (реже правого) желудочка, риском аритмий и внезапной сердечной смерти — прим. Ред). Без операции девочка могла погибнуть.
Заведующий детским отделением Павел Теплов объяснил, что такие случаи у детей — редкость.
— Наибольшим опытом таких операций у детей в России обладает Евгений Кривощеков, который сейчас работает в Калининграде. К счастью, Евгений Владимирович является одним из моих учителей, и, в том числе, эту операцию я у него перенял. К тому же, коллеги взрослого отделения нашего Центра имеют большой опыт. Операцию мы выполнили совместно с заведующим отделением КХО № 3 Дмитрием Буянковым.
После иссечения тканей и освобождения левого желудочка сердца специалисты сделали пластику клапана, так как оказалось, что у девочки был врожденный порок сердца.
Операция прошла успешно. На следующий день девочку перевели к маме в общую палату, а уже через неделю выписали.