В Рособрнадзоре рассказали, когда могут отменить ЕГЭ

Отмена Единого государственного экзамена в ближайшие годы не планируется. Об этом сообщил глава Рособрнадзор Анзор Музаев в интервью ТАСС.
«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10», — сказал государственный деятель.
По словам Музаева, несмотря на критику действующая система ЕГЭ обеспечивает равные условия для выпускников из разных регионов и прозрачность отбора в вузы. Он отметил, что экзаменационная форма оценки знаний остается распространенной практикой во всем мире.
Ранее KP.RU сообщал, что ЕГЭ по физике и истории станут обязательными для ряда специальностей. Физика теперь будет необходима для зачисления на 29 направлений подготовки. Историю планируют включить в перечень вступительных испытаний для 8 направлений.