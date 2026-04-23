Смотрим, как город мерзнет: весенние кадры с центральных улиц Хабаровска

Прохожие кутаются: на улицах то и дело встречаются люди в осенних пальто и утепленных куртках, шапки, шарфы, а руки надежно спрятаны в карманах. И все же весна, пусть и нехотя, прорывается сквозь прохладу — на деревьях уже проклюнулись первые робкие листочки, а кое-где на газонах пробиваются островки молодой яркой травы. Природа оживает, несмотря на холод, город тоже ждет — настоящего солнца, устойчивого тепла и той самой весны, которая наконец останется не только в календаре.