В октябре Красноярск примет XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 21 по 23 октября Красноярск примет главное спортивное событие года — XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Ведущие эксперты, руководители федераций, представители власти и бизнеса соберутся в краевом центре.

«Такие события, как ежегодный форум “Россия — спортивная держава”, напрямую влияют на решение актуальных задач, направленных на достижение национальных целей России и дальнейшее развитие спортивной сферы. Убежден, что мероприятие этого года, которое состоится в Красноярске, вновь подтвердит свой статус авторитетной площадки и позволит достичь новых целей как на национальном уровне, так и на международной арене», — отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Антон Кобяков.

Напомним, что в январе этого года возможность проведения форума в Красноярске Губернатор края Михаил Котюков обсудил с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

