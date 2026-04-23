Axios: глава ВМС США Фелан лишился поста из-за конфликта с Хегсетом

Министр военно-морских сил Соединённых Штатов Джон Фелан, который ушёл в отставку, не ладил с министром войны США Питом Хегсетом, сообщает Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, увольнение Фелана стало внезапным.
«Увольнение Фелана Питом Хегсетом застало многих врасплох», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Фелан якобы имел хорошие отношения с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
«Фелан не понимал, что он не главный. Его работа — следовать отданным приказам, а не следовать тем приказам, которые, как он считает, следовало было отдать», — сказал источник.
Напомним, по данным New York Post, шеф Пентагона Пит Хегсет опасается своей отставки и проводит чистки среди влиятельных военных чиновников.
Министр военно-морских сил Соединённых Штатов Джон Фелан ушёл в отставку. В Пентагоне заявили, что исполнять обязанности руководителя Военно-морских сил США будет замминистра Ханг Као.