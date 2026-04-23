Axios: глава ВМС США Фелан лишился поста из-за конфликта с Хегсетом

Министр военно-морских сил Соединённых Штатов Джон Фелан, который ушёл в отставку, не ладил с министром войны США Питом Хегсетом, сообщает Axios.

Источник: Аргументы и факты

Министр военно-морских сил Соединённых Штатов Джон Фелан, который ушёл в отставку, не ладил с министром войны США Питом Хегсетом, сообщает Axios.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, увольнение Фелана стало внезапным.

«Увольнение Фелана Питом Хегсетом застало многих врасплох», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Фелан якобы имел хорошие отношения с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Фелан не понимал, что он не главный. Его работа — следовать отданным приказам, а не следовать тем приказам, которые, как он считает, следовало было отдать», — сказал источник.

Напомним, по данным New York Post, шеф Пентагона Пит Хегсет опасается своей отставки и проводит чистки среди влиятельных военных чиновников.

Министр военно-морских сил Соединённых Штатов Джон Фелан ушёл в отставку. В Пентагоне заявили, что исполнять обязанности руководителя Военно-морских сил США будет замминистра Ханг Као.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше