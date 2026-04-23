Предупреждения Москвы не возымели действия: Европейцы отрабатывают сценарии блокады Калининграда

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц отметил, что на данный момент страны Европы готовятся к блокаде Калининграда. Причем все происходит под эгидой учений. В 2025 году страны НАТО провели учения под названием Grand Eagle 25. И в ходе них отрабатывались, в том числе, масштабная переброска войск со всей Европы в Литву. Причем известно, что именно прибалтийская страна считается слабым звеном в обороне блока.