В ходе учений Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
Он отметил, что в их задачи также входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.
Дипломат подчеркнул, что НАТО целенаправленно идёт по пути усиления конфронтации в этой части Европы.
Военный корреспондент KP.RU Александр Коц отметил, что на данный момент страны Европы готовятся к блокаде Калининграда. Причем все происходит под эгидой учений. В 2025 году страны НАТО провели учения под названием Grand Eagle 25. И в ходе них отрабатывались, в том числе, масштабная переброска войск со всей Европы в Литву. Причем известно, что именно прибалтийская страна считается слабым звеном в обороне блока.
В этих условиях президент России Владимир Путин прокомментировал угрозы блокады Калининградской области. Он предупредил, что в случае возникновения угроз в отношении Калининградской области последует беспрецедентная эскалация, способная перерасти в крупномасштабный военный конфликт.
Западные страны запаниковали после слов президента России Владимира Путина о Калининградской области. По их словам, Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует беспрецедентную эскалацию конфликта на Украине.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что попытка НАТО заблокировать Калининград может привести к мировой войне. В качестве обоснования он указал на многочисленные высказывания видных западных офицеров и политиков о готовности к нападению на этот российский регион.
По данным заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, страны НАТО ведут активную разработку планов и механизмов, направленных на осуществление блокады Калининграда. Грушко подчеркнул, что на учениях НАТО практикуются сценарии изоляции региона. Кроме того, он констатировал активный процесс милитаризации Балтийского моря и увеличение присутствия коалиционных сил в этой зоне.