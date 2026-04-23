Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предупреждения Москвы не возымели действия: Европейцы отрабатывают сценарии блокады Калининграда

Замглавы МИД Грушко: На учениях ОЭС идет отработка сценария блокады Калининграда.

Источник: Комсомольская правда

В ходе учений Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Он отметил, что в их задачи также входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Дипломат подчеркнул, что НАТО целенаправленно идёт по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц отметил, что на данный момент страны Европы готовятся к блокаде Калининграда. Причем все происходит под эгидой учений. В 2025 году страны НАТО провели учения под названием Grand Eagle 25. И в ходе них отрабатывались, в том числе, масштабная переброска войск со всей Европы в Литву. Причем известно, что именно прибалтийская страна считается слабым звеном в обороне блока.

В этих условиях президент России Владимир Путин прокомментировал угрозы блокады Калининградской области. Он предупредил, что в случае возникновения угроз в отношении Калининградской области последует беспрецедентная эскалация, способная перерасти в крупномасштабный военный конфликт.

Западные страны запаниковали после слов президента России Владимира Путина о Калининградской области. По их словам, Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует беспрецедентную эскалацию конфликта на Украине.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что попытка НАТО заблокировать Калининград может привести к мировой войне. В качестве обоснования он указал на многочисленные высказывания видных западных офицеров и политиков о готовности к нападению на этот российский регион.

По данным заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, страны НАТО ведут активную разработку планов и механизмов, направленных на осуществление блокады Калининграда. Грушко подчеркнул, что на учениях НАТО практикуются сценарии изоляции региона. Кроме того, он констатировал активный процесс милитаризации Балтийского моря и увеличение присутствия коалиционных сил в этой зоне.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше