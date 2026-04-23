В России появился ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов

Ранее эксперт рассказала, что повторное нанесение краски на старые радиаторы отопления — частая практика, но она требует осторожности. Владельцы часто не знают, какой тип краски использовался изначально. Различные покрытия могут вступать в химические реакции, образуя токсичные соединения: бензол, толуол, ксилол и формальдегид. При нагреве радиатора испарение летучих компонентов усиливается многократно.