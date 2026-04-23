Падение купола: Иран готовится ударить США и Израиль в самое уязвимое место

Политолог Шаповалов спрогнозировал, как будет действовать дальше Иран в войне с США. Эксперт отметил, что КСИР известны все слабые места противника.

Источник: Аргументы и факты

Иран знает слабые места США и Израиля и в дальнейшем, после срыва переговоров в Пакистане, будет действовать, придерживаясь строго оборонительной стратегии, совершая контратаки в ответ на агрессию американцев. Об этом в беседе с aif.ru сказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее стало известно, что Тегеран окончательно отказался от участия в переговорах с Вашингтоном в Пакистане, сочтя дальнейший диалог бесперспективным. На этом фоне была отменена поездка американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Исламабад, а перспективы возобновления контактов остаются неопределёнными.

«Действия Ирана являются производными от действий США. Иран придерживается строго оборонительной стратегии в этой войне, хотя его защита асимметрична и в некоторых случаях включает контратакующие элементы. В целом Иран будет выжидать. Если США нападут, Иран ответит. Если нападений не будет, а Соединённые Штаты будут стремиться к переговорному процессу, Иран будет ждать, пока американцы не снимут блокаду с иранского побережья, и только тогда продолжит диалог», — сказал Шаповалов.

Если ситуация приобретёт характер «ни мира ни войны», добавил политолог, действия Ирана также будут адекватны этому положению: он будет отражать как прямые атаки, так и информационные.

При этом, обозначил Шаповалов, слабые места США и Израиля Тегерану известны, и КСИР всегда готов нанести удары по болевым точкам противников.

«Что касается активности Корпуса стражей исламской революции, то мы видим, что Иран нащупал слабые места в рядах США и Израиля и, скорее всего, будет наносить удары именно по этим уязвимым позициям. Слабым звеном является оборона американских военных объектов: их достаточно много, и американцы не справляются с их защитой в районе Залива. Слабым звеном является и “Железный купол” Израиля, который вовсе не железный. Поэтому, вероятнее всего, в ответ на действия США и Израиля Иран будет предпринимать ответные меры, которые принесут определённый эффект и продемонстрируют военную слабость обеих стран», — подытожил Шаповалов.

Ранее Шаповалов заявил, что США могут частично использовать свои «секретные бомбы» против Ирана после срыва переговорного процесса.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше