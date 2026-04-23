В Омске власти предложили запретить парковку самокатов в центре

Городские власти подготовили проект поправок к правилам размещения электросамокатов. Как стало известно порталу Om1 Омск, документ предполагает два изменения:
Во-первых, запрет организовывать парковки средств индивидуальной мобильности в границах туристического центра Омска (который, напомним, практически совпадает с обычным).
Во-вторых, аналогичный запрет для реконструированного бульвара Архитекторов на Левом берегу.
Напомним, что ранее городские власти запретили парковать арендные самокаты где-либо, кроме официально согласованных стоянок. Таким образом, эти запреты, если будут приняты, серьёзно осложнят для омичей использование СИМ в центре города.