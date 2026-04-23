«Яндекс»: участки размером с государства продаются на Алтае

МОСКВА, 23 апр — РИА Недвижимость. Земельные участки, сопоставимые по площади с государствами, можно приобрести в России на Алтае, а также в Калининградской и Тверской областях, рассказали РИА Недвижимость в «Яндексе».
Там отметили, что один из крупнейших — лот в 169 тысяч соток (1,69 тысячи гектаров) в горах Алтая. «Это примерно треть государства Сан-Марино. Лот состоит из семи смежных земель вблизи села Каракол и Каракольских горных озер. Цена — 450 миллионов рублей», — сообщили в «Яндексе».
Еще в лидерах — участок в 103 тысячи соток (1,03 тысячи гектаров), составляющий примерно половину площади островного государства Науру в Тихом океане. Он находится в урочище «Чегонский маральник» рядом с селом Чегон в Алтайском крае. Владелец земли, которая предлагается вместе с поголовьем маралов за 115 миллионов рублей, сможет, например, построить усадьбу с вертолетной площадкой или открыть экоферму.
В «Яндексе» рассказали, что одним из самых крупных в реализации также является участок площадью 17 тысяч соток (170 гектаров) в Колосовке Калининградской области. По площади он чуть меньше, чем Монако. «Цена — 75 миллионов рублей. Здесь разрешены охота и рыболовство, можно возводить охотничьи и рыбацкие домики. Среди других вариантов — отвести участок под отели, глэмпинг с конными прогулками или усадьбы», — отметил представитель сервиса.
Также среди самых крупных — два участка по 5 тысяч соток (по 50 гектаров), сопоставимые по площади с Ватиканом. Один находится в месте слияния рек Урсул и Катунь в Республике Алтай и предлагается за 135 миллионов рублей (можно отвести под частную резиденцию или курорт), другой — за 2 миллиона рублей — расположен в Тверской области в 100 метрах от Волги и подойдет для организации глэмпинга.