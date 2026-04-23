В Хабаровском крае за сутки потушили 7 техногенных пожаров

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре горели магазин и квартира.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на семь техногенных пожаров. Возгораний сухой растительности не зафиксировано.

Ранним утром в Хабаровске на улице Калараша произошло возгорание в подвальном помещении магазина. Горели холодильник и домашние вещи на площади пять квадратных метров. Пожар ликвидирован за 50 минут, пострадавших нет.

В Комсомольске-на-Амуре на улице Гагарина загорелся холодильник и домашние вещи в одной из комнат двухкомнатной квартиры. По лестничным маршам пожарные эвакуировали трёх человек. Продуктами горения закопчены вся квартира, а также четвёртый и пятый этажи подъезда. Огнеборцы боролись с огнём около часа, пострадавших нет. Причины устанавливают дознаватели МЧС России.

На территории 12 муниципальных образований края продолжает действовать особый противопожарный режим. На ликвидацию последствий ДТП пожарные и спасатели привлекались четыре раза. В Хабаровске сегодня переменная облачность, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер северный 5−10 метров в секунду, температура воздуха от +6 до +8 градусов.

Почта: red.habkp@phkp.ru