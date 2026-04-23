В Хабаровском крае за сутки потушили 7 техногенных пожаров

В Комсомольске-на-Амуре на улице Гагарина загорелся холодильник и домашние вещи в одной из комнат двухкомнатной квартиры. По лестничным маршам пожарные эвакуировали трёх человек. Продуктами горения закопчены вся квартира, а также четвёртый и пятый этажи подъезда. Огнеборцы боролись с огнём около часа, пострадавших нет. Причины устанавливают дознаватели МЧС России.