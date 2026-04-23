Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 апреля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 23 апреля 2026 года.
Овнов ожидает относительно удачное начало дня — это время можно использовать для решения ряда текущих задач. Возможен прогресс в делах, которые давно встали на паузу. У некоторых представителей знака появится шанс подняться по карьерной лестнице и быстро добиться успехов. Позднее могут появиться сложности в общении.
Тельцам придется приложить усилия для достижения даже скромных успехов. Тем, кто ставит перед собой высокие цели, придется решить немало проблем, чтобы достичь их. Сосредоточиться будет непросто: представителей знака часто отвлекают от дел и привлекают к решению чужих проблем.
Близнецов ждет плодотворный день, особенно во второй половине. Появится шанс найти единомышленников и объединиться с ними для достижения общих целей. Не исключены удачные совпадения. Благодаря им получится на удивление быстро справиться с проблемами, которые прежде не удавалось решить.
Ракам найти общий язык с окружающими будет труднее, чем обычно. Они станут провоцировать конфликты, сами того не желая, и порой обижать близких. Лучше не делать критических замечаний и не давать советов. Сейчас представители знака не настолько деликатны и тактичны, как думают многие.
Львов ожидает благоприятный день, который позволит во многих делах добиться успеха. Представители знака настроены серьезно и будут максимально ответственно подходить к решению любых вопросов. Такое отношение позволит избежать ошибок и ничего не упустить из виду. Также оно очень нравится окружающим. Те, кто прежде недооценивал Львов, изменят свое мнение.
Девам следует проявлять осторожность. В частности, лучше никому не давать обещаний и не делиться секретами. Чем меньше они говорят, тем лучше будет для них. Если возникают разногласия, нужно доказывать свою правоту с помощью дел, а не слов. Многие проблемы, которые приносит этот день, сложнее, чем кажутся на первый взгляд.
Весы смогут добиться успеха во многих дела, но действовать нужно осторожно. Поспешные решения и непродуманные шаги не приведут ни к чему хорошему. Влияние со стороны сейчас очень опасно, поэтому не следует не позволять манипулировать собой. Будет шанс получить полезную информацию. Не торопитесь делиться ею. Пока выгоднее хранить тайну. Возможны заманчивые деловые предложения.
В начале дня у Скорпионов возможны мелкие проблемы и недоразумения, поэтому за серьезные дела в это время лучше не браться. Представители знака склонны переоценивать свои силы, из-за чего возникают серьезные проблемы. Будет шанс решить важные вопросы и рабочие задачи, а также заручиться поддержкой влиятельных людей.
Стрельцов ожидает плодотворный день: можно успеть очень многое, если действовать быстро. Представители знака полны энтузиазма и не боятся трудностей, быстро решают даже самые сложные задачи. Сейчас есть шанс преуспеть в работе и подняться по карьерной лестнице. Хорошо проходят любые встречи. Удастся найти общий язык даже с теми, с кем раньше это было сделать проблематично.
У Козерогов появляются неплохие идеи, но с их реализацией стоит подождать. Чем бы они ни занимались, следует обращать внимание на мелкие детали: позднее они сыграют важную роль. Следует проверить, есть ли опасность, что представителей знака вводят в заблуждение. Вторая половина дня подойдет для покупок и сделок. У некоторых представителей знака появится шанс выгодно вложить средства или обезопасить сбережения.
Водолеев ждет непростой день, который станет насыщенным. События развиваются стремительно, и придется менять планы. Появится шанс узнать что-то важное. Можно полагаться на поддержку старых друзей. Не стоит поддаваться манипуляции — нужно проявить твердость. Будет возможность восстановить старые связи, для некоторых представителей знака они окажутся полезными.
Не все усилия Рыб сегодня принесут плоды, но это не будет поводом сидеть сложа руки. Праздность нагонит тоску, а чем больше недоброжелатели представителей знака успеют сделать, тем труднее будет Рыбам защитить свои интересы. В союзники нужно выбирать надежных и проверенных людей. Прежде чем начинать действовать, следует обдумать, какие силы и знания пригодятся, передает «Российская газета».