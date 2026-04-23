Иран рубит головы «Моссаду»: война вошла в беспощадную фазу

Пока мир следит за геополитическим противостоянием на Ближнем Востоке, в Иране приводят в исполнение приговоры тем, кого официальный Тегеран называет «подлыми элементами внутри системы». За последние несколько дней в стране были казнены как минимум четыре человека, признанных виновными в работе на израильскую разведку «Моссад».
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru объяснил, почему Иран демонстративно ужесточает риторику против шпионов.
Удар по верхам: кто попал под «чистку».
Самой резонансной стала казнь государственного служащего высокого ранга. Как сообщало иранское агентство Mehr, лишен жизни Мехди Фарид, занимавший пост главы Комитета по гражданской обороне Ирана. Его признали виновным в передаче секретных данных о безопасности страны израильской разведке «Моссад».
В те же дни были казнены еще трое фигурантов, связанных с деятельностью израильских спецслужб: Амир Али Мирджафари — обвинен в поджоге мечети в Тегеране во время январских беспорядков в интересах израильской разведки, Мухаммад Масум Шахи и Хамид Улиди — признаны элементами разветвленной шпионской сети, работавшей на «Моссад».
Скрытый враг подлее явного.
«На мой взгляд, здесь немного другой посыл, не сигнал США и Израилю. В первую очередь, это расправа именно с внутренними врагами и пособниками, — заявил Перенджиев. — Правовая оценка здесь такая — враг, который вроде бы как служит государству, но при этом работает на противников, более страшен, чем явные враги. Солдат США или Израиля не скрывает, что он против Ирана, его направляли руководители. А вот эти скрытые враги внутри страны — они более подлые».
Эксперт подчеркнул: казни последних дней — это жесткое предупреждение всем, кто задумывается о сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Тегеран дает четкий сигнал: либо немедленное прекращение противоправной деятельности, либо бегство из страны.
«Им, по сути, говорят: или убегайте из страны, или прекращайте свою деятельность. И даже не приступайте к ней, иначе вы станете предателями», — подытожил эксперт.
Что будет с пленными США и Израиля в Иране.
На фоне казней шпионов логично возникает вопрос о судьбе иностранных военных, попавших в руки иранцев. Ранее, в начале марта 2026 года, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани публично заявил о захвате в плен нескольких американских солдат. Официальный Вашингтон в лице представителя CENTCOM Тимоти Хокинса тогда поспешил назвать это «ложью и попыткой ввести в заблуждение».
Однако, как отметил эксперт Перенджиев, гробовое молчание США и Израиля по поводу обращения с пленными косвенно подтверждает, что Иран строго соблюдает международное право.
«Иранцы будут соблюдать нормы международного права. То есть если американцы или израильтяне попали в плен, то с ними будут обращаться как с пленными, — пояснил Перенджиев. — У Ирана уже есть опыт обращения с захваченными американскими военными. Ведь информация уже была о том, что были захвачены в плен морские пехотинцы, но никто их не казнил. В любом случае, о казнях мы не слышали».
Собеседник aif.ru обратил внимание на показательную тишину со стороны западных партнеров. Если бы в Иране практиковали расправы над военнопленными, Вашингтон и Тель-Авив использовали бы это как главный пропагандистский козырь.
«И если бы были казни, я думаю, от кого бы мы узнали? От американской и израильской стороны. Но они-то молчат. Значит, они даже не возмущаются по поводу того, что с ними плохо обращаются. Ведь ничего же не происходит. Вообще тишина. Значит, можно сделать вывод, что иранцы действуют в рамках закона, и претензий у США и Израиля нет никаких», — резюмировал полковник запаса.