Трём организаторам тура на Мунку-Сардык предъявили обвинение

Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В Бурятии троим фигурантам уголовного дела о трагедии в горах Восточного Саяна официально предъявлено обвинение. Об этом сообщили в республиканском СУ СК России.

Все они проходят по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Обвиняемые — организаторы туристического похода, во время которого погибли трое жителей Красноярска при восхождении на пик Мунку-Сардык.

Напомним, что 18 апреля группа из 15 жителей Красноярска добралась до посёлка Монды и сразу выдвинулась из базового лагеря к вершине. Уже 20 апреля они покорили пик и начали спуск, разбившись на связки со страховкой.

Последняя связка — две женщины и мужчина — отстала от основной группы и не вернулась в лагерь. Выжившие отправились на поиски и нашли тела пропавших. У погибших женщин на лицах обнаружили множественные ссадины. Следователи не исключают, что травмы могли появиться из-за камнепада или падения с высоты. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы.

Вернуться в лагерь планировали 22 апреля. Однако уже в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к трассе и оставили в придорожном кафе записку о гибели троих товарищей, после чего вернулись обратно на место ЧП. Владелец заведения передал тревожное сообщение спасателям.

Ранее мы сообщали, что инструктора погибших в Бурятии туристов нет в профреестре.