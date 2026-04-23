В Пермском крае предупреждают о гололедице на дорогах 23 апреля

Из-за ухудшения погоды возрастает риск различных происшествий.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе в ночь и утренние часы 23 апреля. В отдельных районах Пермского края на дорогах может образоваться гололедица.

Из-за ухудшения погоды возрастает риск различных происшествий. Возможны перебои с электроснабжением, сбои в работе коммунальных служб, а также заторы и увеличение числа ДТП.

В МЧС призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров и торможений, учитывая состояние дорожного покрытия.

Пешеходам также советуют быть внимательными при передвижении и переходе проезжей части.

Спасатели напоминают: в условиях гололедицы важно сохранять осторожность и не терять бдительность.