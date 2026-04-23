Врач Евдокимова рассказала, какой маринад подойдет для детского шашлыка

Эксперт пояснила, что самая большая опасность для детского организма в шашлыке кроется не столько в мясе, сколько в агрессивных маринадах. Классический «взрослый» набор ингредиентов для замачивания мяса под строгим запретом. Нельзя использовать уксус, майонез, вино, а также острые соусы и большое количество специй. Все эти добавки раздражают слизистую желудка ребенка и могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом или аллергическую реакцию.