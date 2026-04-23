Продукция собственного производства «Губернских аптек» вышла в финал престижной премии Private Label Awards

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве состоялось награждение победителей и финалистов премии Private Label Awards 2026. Это единственная в России премия для ритейлеров и производителей за вклад в развитие контрактного производства и собственную торговую марку (СТМ). Премия основана десять лет назад, и в этом году впервые участие в ней приняло АО «Губернские аптеки».
Аптечная сеть из Красноярского края подала заявки на серию продуктов по уходу за полостью рта, а также на уникальные лекарственные препараты аптечного изготовления. «Губернские аптеки» вышли в финал в номинации Эксклюзивный СТМ и презентовали линейку препаратов, произведенных в рецептурно-производственных отделах сети.
«Рецептурно-производственные отделы “Губернских аптек” изготавливают лекарства по индивидуальным рецептам врача. Ряд высокоэффективных прописей невозможно изготовить промышленным способом ввиду особенностей состава, переносимости организмом тех или иных веществ, учитывая склонности пациентов к аллергии и много другого. Особенно это касается лекарственных препаратов для детей в возрасте до 1 года. И именно такие персонифицированные лекарства, изготовленные в аптеке, позволяют сохранить жизнь и здоровье», — рассказала начальник отдела управления продажами Анна Сальникова.
Также «Губернские аптеки» стали лауреатами в номинации Лучшая СТМ «Уход и забота», представив линейку средств ухода за полостью рта. Как пояснила Анна Сальникова: "В этой линейке есть зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, зубные нити и зубные щетки. Это высоко качественные эффективные и безопасные средства по уходу за полостью рта по максимально доступной цене без переплаты за бренд.
Мы участвовали в премии впервые и стали лауреатами в двух номинациях. Стать лауреатом этой премии, особенно в условиях конкуренции с крупными игроками рынка — очередное подтверждение высокого качества наших продуктов. Мы на этом не остановимся".