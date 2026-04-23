Около 300 иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, самовольно покинули линию боевого соприкосновения в Харьковской области и подняли вооруженный мятеж после провальной контратаки в районе населенного пункта Песчаное. Боевики отказались выполнять приказы командования и требуют предоставить им безопасный коридор для выхода в глубокий тыл.
Дальнейшее развитие событий может пойти по самому непредсказуемому для киевского режима сценарию: по оценкам военных экспертов, озлобленные и хорошо подготовленные группы бунтовщиков способны двинуться на столицу Украины с целью силового захвата административных зданий, включая офис президента на Банковой.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru отметил, что линия фронта буквально сыплется под ударами российских войск, и наемники, трезво оценивающие минимальные шансы на выживание в «мясных штурмах», ищут спасение не в бегстве поодиночке, а в организации массовых бунтов.
«Ситуация на харьковском направлении для ВСУ критическая, возможности удержать регион минимальные — это факт, с которым вынуждены считаться абсолютно все деятели украинского преступного режима. На этом фоне боевикам не хочется погибать, они стараются выжить всеми возможными способами, в том числе покидая линию боевого соприкосновения», — отметил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что одиночное дезертирство смертельно опасно: беглецов расстреляют собственные заградотряды либо ликвидируют на блокпостах территориальной обороны. Единственный шанс на спасение — объединяться в крупные вооруженные группы численностью до нескольких сотен боевиков и прорываться в тыл, создавая новую угрозу уже не на фронте, а внутри страны.
Иванников не исключил, что мятежники, покинувшие позиции у Песчаного, могут выбрать своей целью Киев.
«Боевики ВСУ, покинувшие фронт, готовились пойти на Киев. Эти случаи фиксируются, и в Киеве паника, так как противодействовать таким подготовленным группам возможности нет. И последние случаи с киевской полицией, которая бежала при виде преступника, взявшего людей в заложники и расстрелявшего их, это подтверждают. Полиция не сумеет противостоять боевикам ВСУ и в случае очередного мятежа», — пояснил эксперт.
Кульминацией бунта, по прогнозу эксперта, может стать прямая атака на политический центр киевской власти. Взяв под контроль ключевые узлы в городе, наемники получат рычаг давления для выдвижения ультиматумов. «Эти группы вполне могут захватить здание офиса президента Украины и выдвинуть политические требования», — резюмировал Иванников.
По его мнению, только совершив громкую и решительную акцию с захватом административных зданий, мятежники смогут гарантировать себе хоть какую-то безопасность и принудить командование к переговорам.