Румыния дрожит от ударов: британцев и французов разметал удар в Одессе

Под удар в порту Одессы могли попасть британские и французские инструкторы, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Так военный эксперт прокомментировал массированную атаку на порт в ночь на 22 апреля. В результате ударов серьезные повреждения получили причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и другие объекты. Не исключил военный эксперт, что задело и иностранцев.
«Одесский порт является удобной перевалочной базой для поставок ВСУ из Европы беспилотников и необходимых для них комплектующих, поэтому там вполне могут находиться представители зарубежных стран… Немцы базируются в Польше в основном, шведов и финнов перебрасывают самолётами на Украину, поэтому в порту, думаю, располагаются британцы и французы. Только они спят и видят, как бы захватить кусочек юга России, Молдавии, побережья», — сказал Попов.
Американские специалисты, по словам эксперта, консультируют ВСУ на удалении и, возможно, даже не напрямую сейчас.
«Всем известно о работе больших американских беспилотников типа MQ-4 или MQ-9 — стратегических разведчиков, которые постоянно болтаются в Чёрном море. Они помогают Украине с информацией. А основной центр управления находится в Румынии. Американцы вполне могут передавать данные Киеву через европейских партнеров», — подытожил Попов.
Как сообщалось, по информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен и по стоявшему у причала кораблю. Вероятно, в этот момент шла его разгрузка.