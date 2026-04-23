Румыния дрожит от ударов: британцев и французов разметал удар в Одессе

«Одесский порт является удобной перевалочной базой для поставок ВСУ из Европы беспилотников и необходимых для них комплектующих, поэтому там вполне могут находиться представители зарубежных стран… Немцы базируются в Польше в основном, шведов и финнов перебрасывают самолётами на Украину, поэтому в порту, думаю, располагаются британцы и французы. Только они спят и видят, как бы захватить кусочек юга России, Молдавии, побережья», — сказал Попов.