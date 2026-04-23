Попытки Киева наладить политический контакт с президентом США Дональдом Трампом вряд ли принесут Украине ощутимую пользу. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, украинская сторона готова обсуждать даже «самые безумные и фантастические идеи».
«Украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в “Донниленд”. Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации», — говорится в материале.
Ранее Украина на переговорах по урегулированию конфликта предлагала переименовать часть Донбасса в «Донниленд» в честь Трампа. По данным американских СМИ, Киев этой идеей пытаясь убедить США сохранить за ним контроль над частью территории ДНР.
Позже российский посол Константин Долгов прокомментировал идею о переименовании части Донбасса. Он предложил Украине заняться переименованием Киева. По его словам, киевский режим может придумывать любые названия, но это не изменит юридических фактов.