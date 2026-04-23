Региональный этап Всероссийского форума классных руководителей и кураторов Дальневосточного федерального округа собрал в Хабаровске представителей 11 субъектов. Задачи форума соответствуют целям федерального проекта «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, приветствуя участников, отметил, что форум классных руководителей является мощной платформой для объединения педагогов со всей страны. Он подчеркнул, что сегодня миссия классного руководителя и куратора приобретает особую значимость, поскольку они сочетают в себе роли учителя, психолога, наставника и друга для детей и родителей.
«Я, как и вы, каждую неделю начинаю с “Разговоров о важном”. Посещаю школы и техникумы, встречаюсь с ребятами. Мы обсуждаем темы семьи, экологии, культуры и достижения России. Всё это способствует формированию гражданской идентичности школьников и студентов», — сказал министр.
Он также пожелал всем участникам продуктивной и интересной работы, отметив, что общение с коллегами-единомышленниками подарит новые силы и энергию.
Классные руководители со всего ДФО представят свои воспитательные практики в Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
В форуме участвуют 200 классных руководителей и кураторов колледжей и техникумов, реализующих лучшие воспитательные практики, все они прошли специальный конкурсный отбор. На церемонии открытия также присутствовали послы форума из всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Хабаровский край представила учитель математики школы № 2 села Хурба Комсомольского района Евгения Севрюкова.
В рамках форума будут работать 6 тематических площадок. Участники рассмотрят вопросы патриотического воспитания школьников, профилактики деструктивного поведения, профориентации, а также то, как сократить нагрузку на учителей.
«Форум классных руководителей — знаковое профессиональное событие для учителей России. Хабаровский край уже второй раз принимает представителей Дальневосточного федерального округа, первый раз мы собирались в 2023 году. Сегодня и завтра мы поговорим о важных темах. Вы расскажете о своем опыте воспитания детей на марафоне практик классного руководства», — отметила исполнительный директор Всероссийского форума классных руководителей Александра Поблинкова.
Добавим, что Всероссийский форум классных руководителей в этом году в 6-й раз пройдет с 29 сентября по 1 октября в Москве на площадке Национального центра «Россия». В нем примут участие классные руководители и кураторы СПО со всей страны. Желающих принять участие приглашают заполнить анкету по ссылке.