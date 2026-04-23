Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске абрикос у кинотеатра «Маяковский» готовится к цветению

Цветение дерева, напоминающего японскую сакуру, ожидается в конце апреля.

Источник: Om1 Омск

Проверили состояние абрикоса у кинотеатра «Маяковский» в Омске. В этом году он ещё не зацвёл, но почки уже начали набухать.

С приходом тёплой погоды это красивое явление, скорее всего, не заставит себя долго ждать. В прошлом году цветение абрикоса пришлось на конец апреля, с 25 по 27 числа. Вероятно, в этом году оно вновь придётся на конец месяца.

Цветение этого дерева всегда привлекает внимание горожан: его розовые лепестки, напоминающие японскую сакуру, создают на ветвях нежное облако цветов, которое появляется ещё до появления первых листьев. Это зрелище становится точкой притяжения для омичей, многие приходят полюбоваться красотой и сделать эффектные фотографии.

Добавим, что цветение абрикоса длится всего 8−10 дней, после чего его лепестки опадают.