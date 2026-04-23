Эксперт Плескачевский рассказал о надежности саркофага ЧАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Ничего драматичного не произойдет, если попасть FPV-дроном даже в центральный зал саркофага — нового безопасного конфайнмента — Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), построенного в 2017 году. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС доктор физико-математических наук, ветеран Радиевого института им. В. Г. Хлопина (входит в «Росатом»), участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Леонид Плескачевский.
«Вообще ничего страшного не произойдет. Основная масса [оставшегося ядерного] топлива находится глубоко внизу. Поэтому если вы даже в центральный зал попадете, ничего страшного не будет», — сказал ТАСС Плескачевский на памятном симпозиуме «Выученные уроки Чернобыля», приуроченном к 40-й годовщине катастрофы и организованном в Санкт-Петербурге Радиевым институтом.
Он уточнил, что прошлогоднее попадание дрона в саркофаг являлось провокацией, которую устроили украинские власти. У саркофага имеются двойная обшивка и теплоизоляция. Тогда выгорела только теплоизоляция, уточнил Плескачевский. Но даже если бы попали внутрь, то ничего бы не произошло, потому что внутри конфайнмента есть еще один, советский саркофаг «Укрытие».
«Саркофага “Укрытие”, построенного советскими ликвидаторами “большой кровью”, достаточно, чтобы избежать повторной аварии на ЧАЭС. В эту систему все время вводили поглотители нейтронов, которые возможную самопроизвольную цепную реакцию с гарантией предотвратили», — сказал ТАСС Плескачевский.
Он заключил, что ЧАЭС не представляет собой никакой опасности именно благодаря подвигу советских ликвидаторов: они сделали все возможное, чтобы предотвратить самопроизвольную цепную реакцию деления остатков ядерного топлива. Если бы они это не сделали, то теоретически такая реакция могла бы привести к локальному росту радиации, нагреву топливных масс, выделению радиоактивной пыли и химическим «хлопкам».
Авария на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.
Впоследствии над аварийным блоком был сооружен объект «Укрытие», который в ноябре 2016 года закрыли еще одним защитным сооружением. В том же году на территории Чернобыльской зоны отчуждения был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник для сохранения флоры и фауны, а также стабилизации гидрологического режима, реабилитации загрязненных радиацией земель и проведения научных исследований. Площадь заповедника — почти 227 тыс. гектаров, что составляет две трети территории зоны отчуждения.