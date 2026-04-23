Спектакль Хабаровского ТЮЗа покажут на всероссийском конкурсе в Москве

Оно отобран среди почти тысячи лучших театральных работ страны.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский ТЮЗ представит спектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» режиссера Виталия Федорова на всероссийском театральном марафоне в Москве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Работа хабаровского театра стала участником программы «Театральной недели» Всероссийского фестиваля театров «Россия — Театр- Общество».

Это масштабное событие пройдёт в парке «Зарядье» с 1 по 9 августа нынешнего года и объединит лучшие театральные коллективы страны — классические и современные, молодёжные, национальных сцен.

Зрители увидят самые яркие постановки, которые отражают всю палитру театральной жизни России.

На участие в фестивале в этом году поступило 985 заявок от 500 театральных коллективов из 83 регионов России. И вот в таком жестком отборочном конкурсе жюри отметило работу именно Хабаровского ТЮЗа. Конечно, это признание художественного уровня театра и значимости его для культурной жизни края.

Спектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» уже отмечен наградами, так он признан лучшим на краевом губернаторском конкурсе лучших театральных работ, а теперь он представит Хабаровский край на всероссийской сцене.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

В Хабаровске ближайший показ спектакля «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» состоится 22 мая.