Спектакль Хабаровского ТЮЗа покажут на всероссийском конкурсе в Москве

Хабаровский ТЮЗ представит спектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» режиссера Виталия Федорова на всероссийском театральном марафоне в Москве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работа хабаровского театра стала участником программы «Театральной недели» Всероссийского фестиваля театров «Россия — Театр- Общество».
Это масштабное событие пройдёт в парке «Зарядье» с 1 по 9 августа нынешнего года и объединит лучшие театральные коллективы страны — классические и современные, молодёжные, национальных сцен.
Зрители увидят самые яркие постановки, которые отражают всю палитру театральной жизни России.
На участие в фестивале в этом году поступило 985 заявок от 500 театральных коллективов из 83 регионов России. И вот в таком жестком отборочном конкурсе жюри отметило работу именно Хабаровского ТЮЗа. Конечно, это признание художественного уровня театра и значимости его для культурной жизни края.
Спектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» уже отмечен наградами, так он признан лучшим на краевом губернаторском конкурсе лучших театральных работ, а теперь он представит Хабаровский край на всероссийской сцене.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
В Хабаровске ближайший показ спектакля «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» состоится 22 мая.