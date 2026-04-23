Огонь по базам США в Европе: Иран достал последний аргумент

«У Ирана есть гиперзвуковые ракеты, способные преодолеть любую противоракетную оборону как Израиля, так и США. Ни израильские, ни американские средства ПВО ни одной ракеты не перехватили. Ни THAAD, ни Patriot не сработали против иранских гиперзвуковых ракет “Фаттах-2”. Израильская “Стрела-3” (Arrow‑3) тоже промахнулась», — сказал Кнутов.
Эксперт уверен, что Тегеран будет продолжать наращивать производство ракет, чтобы в дальнейшем нанести удары по наиболее чувствительным местам для противника.
«В Израиле это могут быть государственные здания, военные объекты (министерство обороны, Генштаб, разведка). Даже если военные будут эвакуированы вовремя, разрушение такого объекта имеет огромное морально-политическое значение для Ирана», — отметил Кнутов.
Эксперт также акцентировал, что Иран постоянно работает над модернизацией гиперзвуковых ракет, поэтому угроза базам США в Европе уже вполне реальна.
«Американские базы в Италии, Греции, на Кипре и в других регионах, возможно, уже сейчас под угрозой. На мой взгляд, такая вероятность достаточно серьёзна и реальна», — сказал Кнутов.
Кроме того, эксперт не исключил, что Иран продолжает работу над производством ядерного оружия.
«Допускаю, что центрифуги для наработки оружейного урана действуют сейчас. Обычный уран, который есть у Ирана, — это 60% обогащения, а оружейный — 90%. Сколько времени нужно Ирану, чтобы наработать оружейный уран, сказать сложно, это первый момент. Второй момент — нужна и сама бомба: корпус, внутренние устройства, которые послужили бы взрывателем. Допускаю, что Иран может продолжать работы по созданию хотя бы одной атомной бомбы. Поэтому время сейчас работает на Иран», — подытожил Кнутов.
Ранее Кнутом отметил, что Иран обладает достаточным количеством ракетных комплексов и беспилотников, которые по своим характеристикам отвечают современным реалиям войны и могут поразить американские цели на дальнем расстоянии.