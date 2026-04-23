Минкульт отказал — фильм о Северной Корее не выйдет в прокат в РФ

Датскому фильму «Покидая Северную Корею» отказали в прокатном удостоверении в России, передает U Films.
Показ, который планировали на 30 апреля, отменен.
Решение приняло Министерство культуры РФ. Ведомство сослалось на пункт «з» закона, который позволяет запрещать показ в отдельных случаях.
Почему именно этот фильм попал под запрет, не уточняется.
Картина режиссера Фредерика Сельберга рассказывает о девушке Хе-сон, которая решается уехать в Южную Корею, чтобы заработать деньги на лечение матери.
Режиссер пояснил, что хотел снять понятную историю о переезде и о том, как человек ищет свое место и меняется под влиянием общества.
Ранее прокат в России не получил и фильм «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком.
