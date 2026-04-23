Пекин показал зубы: США оказались бессильны против КНР в Ормузском проливе

Американцы не рискнут атаковать военные корабли КНР, направленные в район Ормузского пролива после захвата силами США иранского судна. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее Китай перебросил в район Ормузского пролива три военных корабля на фоне задержания иранского судна силами США. Речь об эсминце «Таншань», фрегате «Дацин» и судне снабжения «Тайху».
«Отправка китайских кораблей — это показательный момент. Военно-морская мощь Китая — это данность, которую никто не может отрицать, в том числе США. КНР направлиа серьезные корабли. Да, американцев там больше, но тем не менее я сомневаюсь, что они будут нападать на китайские корабли, как на иранское судно», — сказал Дандыкин.
Он подчеркнул, что Китай направил свои боевые корабли для обеспечения безопасности прохода своих судов.
«Экономика Китая во многом зависит от поставок нефти из Персидского залива, в частности и иранской нефти», — подытожил военный эксперт.
МИД КНР ранее сделал заявление после захвата иранского судна Touska, которое шло из Китая в иранский порт Бендер-Абба. Министерство выразило надежду, что заинтересованные стороны будут действовать ответственно и соблюдать соглашение о перемирии.