Пекин показал зубы: США оказались бессильны против КНР в Ормузском проливе

Китайские эсминец «Таншань» и фрегат «Дацин» вышли на защиту танкеров в Ормузском проливе. Военный эксперт Дандыкин рассказал, почему США не рискнут повторить «пиратский захват» судов под флагом КНР.

Источник: Аргументы и факты

Американцы не рискнут атаковать военные корабли КНР, направленные в район Ормузского пролива после захвата силами США иранского судна. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее Китай перебросил в район Ормузского пролива три военных корабля на фоне задержания иранского судна силами США. Речь об эсминце «Таншань», фрегате «Дацин» и судне снабжения «Тайху».

«Отправка китайских кораблей — это показательный момент. Военно-морская мощь Китая — это данность, которую никто не может отрицать, в том числе США. КНР направлиа серьезные корабли. Да, американцев там больше, но тем не менее я сомневаюсь, что они будут нападать на китайские корабли, как на иранское судно», — сказал Дандыкин.

Он подчеркнул, что Китай направил свои боевые корабли для обеспечения безопасности прохода своих судов.

«Экономика Китая во многом зависит от поставок нефти из Персидского залива, в частности и иранской нефти», — подытожил военный эксперт.

МИД КНР ранее сделал заявление после захвата иранского судна Touska, которое шло из Китая в иранский порт Бендер-Абба. Министерство выразило надежду, что заинтересованные стороны будут действовать ответственно и соблюдать соглашение о перемирии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
