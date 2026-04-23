Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Луч огня расплавил бьющие по РФ ракеты ATACMS: в Одессе пылает оружие НАТО

Массированный удар по порту в Одессе. Генерал-майор Попов не исключил уничтожения ракет из Европы.

Источник: Аргументы и факты

Под удар в порту Одессы могли попасть ракеты, доставленные из европейских стран, в частности ATACMS, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Так военный эксперт прокомментировал массированную атаку на порт в ночь на 22 апреля. В результате ударов серьезные повреждения получили причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и другие объекты. Был сильный пожар.

«Запад поставляет Киеву ракеты для комплексов ПВО, частично — вооружение для ударов по земле. Что-то идет из Европы, что-то — напрямую из Соединенных Штатов Америки. Поставки могут осуществляться через продажу или через европейских посредников. Схема простая: зашли в порт где-нибудь в Румынии, переоформили документы — и уже без перегрузки судно следует прямо в одесские порты, где разгружаются», — сказал Попов.

Эксперт отметил, что вряд ли сейчас идут поставки Patriot, учитывая, что у самих американцев сейчас дефицит этих ракет.

«А вот оперативно-тактические ракеты — вполне могут. Типа ATACMS. Но и с ними сейчас напряженка: США же сами воюют. Поэтому не думаю, что будут охотно продавать. Они уже по своим закромам сами ищут, где что осталось. Техники не хватает, и им нужно время, чтобы подтянуть запасы со складов на Ближний Восток. Уже разговоры шли, что кое-что забирают с баз в Австралии, что-то вывозят с островов в Тихом океане, и Японию просили немного поделиться с американских баз на их территории. Вот так с миру по нитке и собирают», — обозначил генерал.

В итоге сейчас Киев испытывает дефицит ракет всех типов и очень ждут новых поставок.

«ВСУ ждут системы ПВО, начиная с переносных (ПЗРК) и заканчивая ракетами малой и средней дальности, Patriot. Ждут Storm Shadow, “Скальпы” от французов. Единственное, чего у Украины в избытке — беспилотников. Этим добром Европа снабжает украинскую армию в полной мере и даже с избытком», — подытожил Попов.

Ранее Попов отметил, что одесский порт является удобной перевалочной базой для поставок ВСУ из Европы беспилотников и необходимых для них комплектующих.

