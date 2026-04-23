Луч огня расплавил бьющие по РФ ракеты ATACMS: в Одессе пылает оружие НАТО

Под удар в порту Одессы могли попасть ракеты, доставленные из европейских стран, в частности ATACMS, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Так военный эксперт прокомментировал массированную атаку на порт в ночь на 22 апреля. В результате ударов серьезные повреждения получили причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и другие объекты. Был сильный пожар.
«Запад поставляет Киеву ракеты для комплексов ПВО, частично — вооружение для ударов по земле. Что-то идет из Европы, что-то — напрямую из Соединенных Штатов Америки. Поставки могут осуществляться через продажу или через европейских посредников. Схема простая: зашли в порт где-нибудь в Румынии, переоформили документы — и уже без перегрузки судно следует прямо в одесские порты, где разгружаются», — сказал Попов.
Эксперт отметил, что вряд ли сейчас идут поставки Patriot, учитывая, что у самих американцев сейчас дефицит этих ракет.
«А вот оперативно-тактические ракеты — вполне могут. Типа ATACMS. Но и с ними сейчас напряженка: США же сами воюют. Поэтому не думаю, что будут охотно продавать. Они уже по своим закромам сами ищут, где что осталось. Техники не хватает, и им нужно время, чтобы подтянуть запасы со складов на Ближний Восток. Уже разговоры шли, что кое-что забирают с баз в Австралии, что-то вывозят с островов в Тихом океане, и Японию просили немного поделиться с американских баз на их территории. Вот так с миру по нитке и собирают», — обозначил генерал.
В итоге сейчас Киев испытывает дефицит ракет всех типов и очень ждут новых поставок.
«ВСУ ждут системы ПВО, начиная с переносных (ПЗРК) и заканчивая ракетами малой и средней дальности, Patriot. Ждут Storm Shadow, “Скальпы” от французов. Единственное, чего у Украины в избытке — беспилотников. Этим добром Европа снабжает украинскую армию в полной мере и даже с избытком», — подытожил Попов.
Ранее Попов отметил, что одесский порт является удобной перевалочной базой для поставок ВСУ из Европы беспилотников и необходимых для них комплектующих.