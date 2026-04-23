Пик активности метеорного потока Лириды наблюдался нынешней ночью

Пик первого весеннего звездопада смогли наблюдать любители астрономии прошедшей ночью. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», активизировался метеорный поток Лириды с 15 апреля, а максимум его действия пришелся на ночь с 22 на 23 апреля.
— Роботизированные системы насчитывали около 40 падающих звезд в час, но это по всему небу без облаков, да еще и включая все, даже самые слабые, пылинки, — проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Однако возможность приметить в небе метеор и загадать желание на «падающую звезду» еще есть — Лириды будут видны, пусть уже не так массово, до 30 апреля.
Кстати, Лириды считаются одним из старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Образован он кометой C/1861 G1 Тэтчера.
— В последний раз эту комету наблюдали в 1861 году, и следующий ее прилет к земной орбите ожидают только через 415 лет — в 2276 году, — отмечают в Московском планетарии. — Каждый год в конце апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост этой кометы. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100−120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим, как метеоры.