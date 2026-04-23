Пик активности метеорного потока Лириды наблюдался нынешней ночью

— В последний раз эту комету наблюдали в 1861 году, и следующий ее прилет к земной орбите ожидают только через 415 лет — в 2276 году, — отмечают в Московском планетарии. — Каждый год в конце апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост этой кометы. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100−120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим, как метеоры.