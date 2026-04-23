В Хабаровске покупатель отсудил у продавца 81 тысячу за неисправную магнитолу

В Хабаровске мировой судья судебного участка № 3 судебного района «Железнодорожный район г. Хабаровска» удовлетворил иск гражданина Л. к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Суд установил, что в октябре 2024 года истец приобрёл у ответчика автомагнитолу за 23 500 рублей. В процессе эксплуатации устройство неоднократно выходило из строя: не работала кнопка звука, погас экран. В марте 2025 года покупатель снял магнитолу с автомобиля и обратился к продавцу с требованием вернуть деньги. Предприниматель отказал, аналогичный товар не предоставил.
Мировой судья признал товар некачественным и установил просрочку возврата средств. С ответчика в пользу истца взыскана стоимость магнитолы в размере 23 500 рублей, неустойка за просрочку выполнения требований потребителя — 23 500 рублей, расходы за снятие устройства с автомобиля — 3 000 рублей, компенсация морального вреда — 5 000 рублей, штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке — 26 000 рублей. Также с предпринимателя взыскана государственная пошлина в бюджет города Хабаровска: 4 000 рублей за требования имущественного характера и 3 000 рублей за требования неимущественного характера.
Решение суда вступило в законную силу.
