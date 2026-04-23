В Хабаровском крае готовят законопроект против препятствий вывозу ТКО

В Законодательной думе Хабаровского края прошло совещание, посвящённое проблемам с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Особое внимание уделили двум ситуациям: когда жители паркуют машины так, что перекрывают доступ к мусорным контейнерам, и когда юридические лица выбрасывают крупногабаритный строительный мусор в места, предназначенные только для бытовых отходов, сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.
«Губернатор региона Дмитрий Демешин внес в парламент предложение установить административную ответственность за вышеуказанные действия. Проблема обозначена в ходе стратегической сессии в правительстве Хабаровского края», — говорится в сообщении.
Для детального обсуждения инициативы к диалогу привлекли широкий круг специалистов: представителей министерства ЖКХ, прокуратуры, органов госконтроля и лицензирования, а также сотрудников аппарата мировых судей, административных комиссий и муниципалитетов.
«Административная ответственность за создание препятствий для вывоза ТКО путем размещения транспортных средств вблизи контейнерных площадок установлена в 33 субъектах РФ, включая Республику Бурятия, Забайкальский край, Приморский край, Сахалинскую область, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Ответственность за складирование отходов, не относящихся к ТКО, в местах накопления ТКО установлена в 8 субъектах РФ, среди которых Республика Бурятия и Приморский край», — поделился анализом законодательной практики в регионах председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Яц.
Таким образом руководитель профильного комитета подчеркнул, что в дальневосточных регионах уже существует ответственность за подобные действия.
Участники встречи предложили внести в КОАП дополнения, направленные на предотвращение двух основных видов нарушений: преграждением подъездов к контейнерам машинами и выбрасыванием производственного мусора в бытовые баки.
Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления, так как они находятся непосредственно на местах и могут оперативно реагировать на выявленные нарушения.
Рассмотрение протоколов по первому вопросу предлагается возложить на административные комиссии, которые территориально представлены в каждом районе края, по второму — на управления регионального государственного контроля и лицензирования.
По итогам совещания принято решение о подготовке соответствующего законопроекта.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале (18+) сообщил, что количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора из дворов значительно снизилось по сравнению с прошлым годом. Однако некоторые проблемы всё же остаются.