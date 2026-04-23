24 апреля в Красноярске стартует фестиваль молодёжных театров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 24 по 26 апреля в Красноярске пройдет фестиваль молодёжных театров. «НОВЫЕ: театр» — яркий марафон экспериментов, абсурда, фэнтези и классики в неожиданных прочтениях.
Участвуют коллективы из Красноярска, Минусинска, Абакана, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и села Новобирилюссы. В программе — кукольный театр, комедия дель арте, драма-абсурд, мюзикл, вампирская исповедь и гоголевское фэнтези.
После каждого спектакля — живое обсуждение с жюри. Плюс мастер-классы для зрителей и участников. А завершится всё торжественным закрытием и легендарным капустником.
Подробнее программу показов можно посмотреть на сайте Культура 24.
Все спектакли будут показаны в МТБЦ «Пилот».
Вход бесплатный.
16+