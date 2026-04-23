Штурмовик ВС РФ в одиночку ликвидировал несколько позиций ВСУ в Гришино

Российский военнослужащий в одиночку ликвидировал три позиции Вооружённых сил Украины в населённом пункте Гришино в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар по позициям противника нанёс военнослужащий российской группировки войск «Центр».
«Военнослужащий, действуя решительно, подошёл сначала к первому зданию, в котором закрепилась живая сила ВСУ. Через несколько секунд, после того как военнослужащий закинул через окно взрывное устройство, здание обрушилось, завалив вход в подвал», — говорится в сообщении.
Затем штурмовик незаметно подобрался ко второму и третьему строениям и ликвидировал их с помощью взрывного устройства.
«В результате опасной вылазки были ликвидированы три здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ», — отметили в МО.
Все действия штурмовика прикрывались с воздуха, командир подразделения отдавал чёткие команды, подсказывая ему обстановку.
Ликвидация живой силы украинских войск позволила штурмовикам продвинуться в заданном квадрате и освободить населённый пункт Гришино.
Напомним, в Минобороны РФ заявили об освобождении Гришино в ДНР.
