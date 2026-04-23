Ситуация для украинской армии и иностранных наемников на харьковском направлении патовая, они видят спасение только в дезертирстве и организации бунтов. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Группа иностранных наемников ВСУ численностью около 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки в районе села Песчаное в Харьковской области. Они требуют от командования дать коридор для выхода в тыл.
«Ситуация на харьковском направлении для ВСУ критическая, возможности удержать регион минимальные — это факт, с которым вынуждены считаться абсолютно все деятели украинского преступного режима. Линия фронта буквально сыплется на глазах, российские вооружённые силы проводят ряд успешных мероприятий, и на этом фоне боевикам не хочется погибать, они стараются выжить всеми возможными способами, в том числе покидая линию боевого соприкосновения», — отметил Иванников.
По словам эксперта, одиночное дезертирство для солдат ВСУ смертельно опасно, поэтому единственный шанс на выживание — действовать крупными группами.
«Если они будут это делать по одиночке, их перебьют на блокпостах либо заградотряды. А когда речь идёт о большой группе военнослужащих, то с ними справиться сложно. И единственное для них спасение — это объединяться и своими подразделениями прорываться в большие города для того, чтобы производить захват административных зданий и отстаивать свои права. Только после таких решительных и громких действий боевики ВСУ могут рассчитывать на спасение», — резюмировал Иванников.
Ранее Иванников выразил мнение, что наемники могут выдвинуться в Киев и попытаться захватить офис Зеленского.