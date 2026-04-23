Гпуппировка иностранных наемников ВСУ численностью около 300 штыков самовольно покинула позиции в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области. Причиной вооруженного мятежа стала очередная неудачная контратака, обернувшаяся бессмысленными потерями.
В отличие от мобилизованных украинцев, которых удерживают на передовой угрозой трибунала, иностранные боевики действуют решительно и организованно. Они выдвинули ультиматум: командование обязано предоставить им безопасный коридор для выхода в глубокий тыл.
Ситуацию для aif.ru прокомментировал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Элита не повинуется: закономерный итог провальных атак.
Иванников назвал происходящее на харьковском направлении закономерным итогом провальной обороны региона.
«Ситуация на харьковском направлении для ВСУ критическая, возможности удержать регион минимальные — это факт, с которым вынуждены считаться абсолютно все деятели украинского преступного режима, — подчеркнул Иванников. — Линия фронта буквально сыплется на глазах, российские вооружённые силы проводят ряд успешных мероприятий, и на этом фоне боевикам не хочется погибать».
Ставка на силу: одиночное дезертирство и марш на столицу.
Иванников обратил внимание на важную деталь: для солдат, бросивших оружие в одиночку, шансов на спасение практически нет. Тыловые районы ВСУ напичканы блокпостами и заградительными отрядами националистов, чья задача — любой ценой возвращать беглецов в окопы или расстреливать их на месте.
«Если они будут это делать по одиночке, их перебьют на блокпостах либо заградотряды, — уверен эксперт. — А когда речь идёт о большой группе военнослужащих, то с ними справиться сложно».
Именно поэтому сценарий тихого бегства для взбунтовавшихся наемников маловероятен. Им нужны гарантии безопасности и рычаги давления. По словам Иванникова, в среде мятежников зреет куда более дерзкий план: дойти до Киева и силой продиктовать свои условия политическому руководству страны.
«Боевики ВСУ, покинувшие фронт, готовились пойти на Киев. Эти случаи фиксируются, и в Киеве паника, так как противодействовать таким подготовленным группам возможности нет», — пояснил Иванников.
Полиция не защитит: почему Банковая уязвима для боевиков.
На пути у колонны из 300 разъяренных и прекрасно обученных профессионалов некому встать. Иванников подтвердил, что украинские силовые структуры в столице к отражению такого штурма абсолютно не готовы. В качестве доказательства деградации системы безопасности эксперт привел недавние события в городе с захватом и массовым расстрелом людей.
«И последние случаи с киевской полицией, которая бежала при виде преступника, взявшего людей в заложники и расстрелявшего их, это подтверждают. Полиция не сумеет противостоять боевикам ВСУ и в случае очередного мятежа», — напомнил Иванников.
Боевики имеют опыт штурмовых действий в городской застройке, владеют тяжелым стрелковым оружием и, что самое главное, обладают высокой сплоченностью. Для деморализованной киевской полиции и сотрудников ТЦК, привыкших лишь к облавам на мирных граждан, встреча с такой группой станет фатальной.
Захват офиса Зеленского и политический ультиматум.
Кульминацией бунта, по мнению подполковника запаса, может стать не просто беспорядок в столице, а целенаправленная атака на офис Зеленского. Иностранные наемники, чувствующие себя обманутыми украинским командованием, не станут ограничиваться погромами магазинов.
«Эти группы вполне могут захватить здание офиса президента Украины и выдвинуть политические требования», — констатировал Иванников.
Единственное спасение для мятежников — это объединиться в подразделения, прорваться в административные центры и громкими действиями отстаивать свое право на жизнь.
«Только после таких решительных и громких действий боевики ВСУ могут рассчитывать на спасение», — резюмировал собеседник aif.ru.