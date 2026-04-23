В школах Красноярска прошли антитеррористические учения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В образовательных учреждениях Красноярска прошли Всероссийские антитеррористические учения, направленные на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям. В течение двух дней сотрудники школ и детских садов отрабатывали взаимодействие с экстренными службами и алгоритмы действий при потенциальных угрозах.
Основной задачей учений стала проверка слаженности работы педагогов, охраны и представителей силовых структур. В тренировках были задействованы подразделения Росгвардии, МВД, МЧС и службы скорой медицинской помощи. Особое внимание уделялось сценариям вооруженного нападения, а также действиям при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.
В рамках учений проверялись системы оповещения, работоспособность тревожных кнопок и состояние эвакуационных выходов. Сотрудники образовательных учреждений прошли дополнительные инструктажи и закрепили порядок действий в условиях ЧС.
Наиболее масштабная тренировка состоялась в школе № 148 на улице Борисевича, где сценарий был проработан с максимальной детализацией и участием всех профильных служб.