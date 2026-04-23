Иран показал карающих подземных монстров: главная новость о войне 23 апреля

Публикация Корпусом стражей исламской революции (КСИР) видео обширных подземных хранилищ с ракетами и беспилотниками стала демонстрацией не только количества вооружений, но и серьезно выросшего качества иранского ВПК. Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии aif.ru заявил, что Тегеран способен не только восполнять потери в режиме нон-стоп, но и наносить точечные удары по личному составу США, а также преодолевать самую современную ПРО.
По мнению эксперта, западные оценки об истощении иранских запасов не соответствуют действительности. Производство не останавливалось ни на минуту.
«Американцы заявляли, что к началу конфликта у Ирана оставалось 40% баллистических ракет и 60% дронов от запасов. Однако я полагаю, что реальные цифры другие, поскольку весь период боевых действий иранские заводы работали без перерыва 24/7, производя и ракеты, и дроны. Таким образом, запасы пополнялись. Более того, вероятно, выпускалась не самая дешёвая продукция, а более современная, отвечающая боевым задачам», — сказал Кнутов.
Эксперт подчеркнул продуманность фортификационных сооружений: узкие протяженные туннели способны выдержать ударную волну от мощных бомб, а разрушенные участки можно обойти или быстро восстановить.
Отдельное внимание Кнутов уделил тактике применения беспилотников, основанной на разведданных о дислокации военнослужащих США.
«Мои знакомые, недавно вернувшиеся из Эмиратов, рассказывали, что застали там боевые действия и видели использование иранских ракет и дронов. Они описывали, как Иран организовал работу с беспилотниками. Иранцы отслеживают размещение американских военных в отелях, причём точно знают, в какой комнате живут военнослужащие. Применяется дрон “Шахед”, который попадает не выше, не ниже, не правее и не левее, а именно влетает в тот номер, где находятся американцы. Точность очень высокая», — сообщил эксперт.
Говоря о главном козыре Тегерана, Кнутов отметил наличие гиперзвуковых ракет, против которых оказались бессильны комплексы THAAD, Patriot и израильская «Стрела-3» (Arrow 3).
«Ни израильские, ни американские средства ПВО ни одной ракеты не перехватили… Есть кадры, на которых иранская ракета летит по синусоиде, то есть постоянно меняя траекторию, и несколько выпущенных по ней ракет Patriot промахиваются», — пояснил Кнутов, добавив, что в случае конфликта угроза для американских баз в Италии, Греции и на Кипре становится вполне реальной.
Кроме того, эксперт не исключил, что время сейчас работает на Тегеран и в ядерном вопросе.
«Допускаю, что центрифуги для наработки оружейного урана действуют сейчас… Допускаю, что Иран может продолжать работы по созданию хотя бы одной атомной бомбы. Поэтому время сейчас работает на Иран», — подытожил Кнутов.