В Красноярском крае за неделю от укусов клещей пострадали 28 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшую неделю в Красноярском крае зарегистрировано 28 случаев присасывания клещей, в том числе у 7 детей.
Чаще всего случаи фиксировались на юге региона — в Минусинске, Шушенском и Ермаковском муниципальных округах, а также в окрестностях Красноярска. Единичные обращения зафиксированы в Ирбейско-Саянском муниципальном округе.
С начала сезона к медикам обратились 86 человек, из них 28 — дети.
Специалисты краевого Роспотребнадзора рекомендуют использовать репелленты и проводить самоосмотры каждые 20−30 минут во время пребывания на природе.