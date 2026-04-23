Иран лишил «Моссад» глаз и ушей: главная новость войны 23 апреля

В Иране за последние дни казнили нескольких граждан за связь с израильской разведкой «Моссад». Однако военнопленным США и Израиля, по мнению эксперта, казнь не грозит. Перенджиев объяснил, почему Тегеран будет соблюдать международное право.

Источник: Аргументы и факты

За несколько дней в Исламской Республике казнены как минимум четыре человека, связанных с «Моссадом». Агентство Mehr сообщало о казни госслужащего Мехди Фарида, занимавшего пост главы Комитета по гражданской обороне Ирана, за передачу секретных данных израильской разведке. Также были казнены Амир Али Мирджафари, обвинённый в поджоге мечети в Тегеране в ходе январских беспорядков, Мухаммад Масум Шахи и Хамид Улиди, которых признали элементами шпионской сети.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru объяснил, грозит ли казнь военнопленным США и Израиля по примеру случаев с агентами «Моссада».

«Иранцы будут соблюдать нормы международного права. То есть если американцы или израильтяне попали в плен, то с ними будут обращаться как с пленными», — заявил Перенджиев.

По его словам, у Ирана уже есть опыт обращения с захваченными американскими военными.

«Кстати, там уже есть пленные у иранцев. Ведь информация уже была о том, что были захвачены в плен морские пехотинцы, но никто их не казнил. В любом случае, о казнях мы не слышали», — отметил эксперт.

Собеседник обратил внимание на показательное молчание Вашингтона и Тель-Авива, которое косвенно подтверждает гуманное отношение иранцев к пленным военным.

«И если бы были казни, я думаю, от кого бы мы узнали? От американской и израильской стороны. Но они-то молчат. Значит, они даже не возмущаются по поводу того, что с ними плохо обращаются. Ведь ничего же не происходит. Вообще тишина. Значит, можно сделать вывод, что иранцы действуют в рамках закона, и претензий у США и Израиля нет никаких по отношению к Ирану по поводу обращения с их военнопленными — именно военнослужащими их армии, которые попали в плен к иранцам», — резюмировал полковник запаса.

В начале марта 2026 года появились сообщения о том, что несколько американских военнослужащих попали в плен. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани публично заявил: «Мне сообщили, что несколько американских солдат были взяты в плен». Однако в США этого не признали. Официальный представитель CENTCOM Тимоти Хокинс утверждал, что эта информация является «ложью и попыткой ввести в заблуждение».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше