В Красноярске ансамбль «Вольница» отметит 35-летие концертом в Малом зале филармонии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 апреля в Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера в Красноярске состоится юбилейный концерт ансамбля народных инструментов «Вольница», приуроченный к 35-летию коллектива.
В программе заявлены как новые композиции последних лет, так и произведения из репертуара ансамбля. В концерте примут участие приглашенные артисты, в том числе Ирина и Сергей Борисовы с программой «Еврейские мелодии», а также солист оркестра имени Бардина Евгений Карлов, который выступит с номером на ксилофоне.
Прозвучат русские народные песни «Валенки», «Ой, вишня моя», а также композиции «Я встретил девушку» и «Как молоды мы были», песни из репертуара Муслима Магомаева и Эдуарда Хиля.
«Тридцать пять лет на одном дыхании — это не просто цифра, это целая жизнь, прожитая вместе с вами, наши дорогие зрители», — отметил художественный руководитель ансамбля Андрей Булатников.
Ансамбль «Вольница» создан в 1991 году. Коллектив участвует во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В числе наград — первая премия Всероссийского фестиваля имени Бориса Феоктистова, четыре Гран-при и Большая золотая медаль международного конкурса в Южно-Африканской Республике.
