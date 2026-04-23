По закону стражей: раскрыто, что будет с захваченными в плен морпехами США

В Иране в последние дни казнили несколько человек за связь с израильской разведкой «Моссад». Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru объяснил, грозит ли казнь военнопленным США и Израиля по примеру случаев с агентами «Моссада».
Напомним, что за последние несколько дней в Исламской Республике были казнены как минимум четыре человека, связанных с «Моссадом». Агентство Mehr сообщало о казни госслужащего Мехди Фарида, занимавшего пост главы Комитета по гражданской обороне Ирана, за передачу секретных данных израильской разведке. Также был казнён Амир Али Мирджафари, обвинённый в поджоге мечети в Тегеране в ходе январских беспорядков, а также Мухаммад Масум Шахи и Хамид Улиди, которых признали элементами шпионской сети.
По мнению Перенджиева, к военнопленным, в отличие от шпионов, Тегеран будет применять совсем иные правила.
«Иранцы будут соблюдать нормы международного права. То есть если американцы или израильтяне попали в плен, то с ними будут обращаться как с пленными», — заявил Перенджиев.
По его словам, у Ирана уже есть опыт обращения с захваченными американскими военными.
«Кстати, там уже есть пленные у иранцев. Ведь информация уже была о том, что были захвачены в плен морские пехотинцы, но никто их не казнил. В любом случае, о казнях мы не слышали», — отметил эксперт.
Собеседник обратил внимание на показательное молчание Вашингтона и Тель-Авива, которое косвенно подтверждает гуманное отношение иранцев к пленным военным.
«И если бы были казни, я думаю, от кого бы мы узнали? От американской и израильской стороны. Но они-то молчат. Значит, они даже не возмущаются по поводу того, что с ними плохо обращаются. Ведь ничего же не происходит. Вообще тишина. Значит, можно сделать вывод, что иранцы действуют в рамках закона, и претензий у США и Израиля нет никаких по отношению к Ирану по поводу обращения с их военнопленными — именно военнослужащими их армии, которые попали в плен к иранцам», — резюмировал полковник запаса.
В начале марта 2026 года появились сообщения о том, что несколько американских военнослужащих попали в плен. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани публично заявил: «Мне сообщили, что несколько американских солдат были взяты в плен».
Однако в США этого не признали. Официальный представитель CENTCOM Тимоти Хокинс утверждал, что эта информация является «ложью и попыткой ввести в заблуждение».