Михаил Котюков вручил государственные и краевые награды жителям Красноярского края

В Красноярске в преддверии Праздника Весны и Труда состоялась церемония вручения государственных и краевых наград. Награды из рук губернатора Михаила Котюкова получили работники предприятий, педагоги, медики, энергетики, общественники и многодетные родители. Сегодня в зале представители разных профессий из разных уголков нашего края. Каждый незаменим, а вместе вы обеспечиваете результат — делаете наш регион сильным и успешным. Настоящая сборная Красноярского края! Рад, что заслуги наших людей труда сегодня оценены по достоинству. Поздравляю с наградами, благодарю за профессионализм и верность призванию, — отметил Михаил Котюков. [caption id= «attachment_365222» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Двое жителей региона удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также вручены государственные награды в сфере культуры, благодарности и почётные грамоты Президента России. Ряду работников агропромышленного комплекса присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Отдельное внимание на церемонии уделили многодетным семьям. Медали ордена «Родительская слава» получили семьи Трофимовых, Четвериковых и Шарафутдиновых. [caption id= «attachment_365220» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Кроме того, в этот день жителям края вручили краевые награды и присвоили почётные звания в сфере ЖКХ, здравоохранения, промышленности и энергетики. [caption id= «attachment_365223» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Напомним, что еще одна многодетная семья из Красноярского края была награждена медалью ордена «Родительская слава».