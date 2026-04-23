Размер гениталий выдал существо, угрожающее Азии и Европе

Исследование некоторых анатомических особенностей разных видов шелкопряда показало, что размер имеет значение. Биологи научились по гениталиям опознавать одного из самых опасных вредителей леса. О результатах работы, опубликованных в журнале Life, рассказали сотрудники Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

Источник: "Российская газета"

Уничтожающий сотни и тысячи гектаров тайги сибирский шелкопряд почти неотличим от своего менее зловредного родственника — шелкопряда соснового. Поэтому карантинным и лесозащитным службам непросто распознать угрозу и предотвратить ее распространение.

Между тем вспышки размножения шелкопряда охватывают огромные территории. Гибель хвойных лесов влечет за собой экологический и экономический ущерб. Причем массированные атаки шелкопряда угрожают уже не только сибирской тайге, но и лесам Европы, Центральной Азии.

Чтобы избежать повальной ликвидации деревьев, потребовался надежный научный инструмент, позволяющий контролировать размножение сибирского шелкопряда — предугадывать вспышки его активности, возможности его скрещивания с другими видами насекомых, устанавливать карантин.

Такой «инструмент» удалось найти. Метод, с помощью которого специалисты научились отличать сибирского шелкопряда от его относительно безопасных родственников, основан на анализе строения гениталий самцов, традиционном для энтомологии, уточнили в Красноярском научном центре.

Ученые исследовали богатую коллекцию образцов, собранных за более чем сотню лет в Азии и Европе. Эта коллекция хранится во Всероссийском центре карантина растений и Зоологическом институте РАН.

Выяснилось, что есть безошибочный способ распознать сибирского шелкопряда. Если оставить в стороне научную терминологию и не углубляться в подробности, все оказалось довольно просто: у главного вредителя гениталии крупнее, чем у его родственников.

На основе этого вывода ученые предложили несложный диагностический индекс, позволяющий различать не только два вида похожих насекомых, но и их гибриды. Это позволит сделать программы защиты леса более эффективными.