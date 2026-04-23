Костромской «Спартак» вдесятером крупно переиграл «СКА-Хабаровск»

— Счёт на табло — заехал к нам экскаватор, вырыл большую яму, и мы не можем из неё вылезти, к сожалению, — сказал на послематчевом интервью главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — Но впереди ещё игры. Поправим ситуацию. Хотелось бы, чтобы уже в ближайшей игре. Атаки у нас были, логического завершения не было. А то, что у нас в защите творится — проходной двор. К сожалению, это так.