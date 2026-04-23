Костромской «Спартак» вдесятером крупно переиграл «СКА-Хабаровск»

В 30-м туре российской футбольной Первой лиги «СКА-Хабаровск» отправился в гости к костромскому «Спартаку», но в матче в «Арене Химки» победу отпраздновали хозяева, 3:0. Дальневосточники не могут одержать победу уже в восьми встречах подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Спартак» дважды отличился в первом тайме. Сначала на 14-й минуте Егор Назаренко замкнул прострел в штрафной Кузнецова, затем на 37-й минуте Амур Калмыков увеличил шансы хозяев на победу. Хабаровчанам совсем чуть-чуть не хватило везения: хлёсткий удар под перекладину от Алейникова костромской вратарь вытащил.
На 67-й минуте матча «Спартак» остаётся в меньшинстве — за снос у самой линии штрафной рвущегося к воротам Степана Глотова красную карточку получает Николай Тарасов. Удар от Алкалде почти с линии блокируется защитником красно-белых, а на добивание хабаровчане не успевают. 77-я минута становится для армейцев фатальной — Егор Назаренко оформляет дубль и доводит счёт до крупного. Свисток арбитра фиксирует победу клуба из Костромы 3:0.
— Счёт на табло — заехал к нам экскаватор, вырыл большую яму, и мы не можем из неё вылезти, к сожалению, — сказал на послематчевом интервью главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — Но впереди ещё игры. Поправим ситуацию. Хотелось бы, чтобы уже в ближайшей игре. Атаки у нас были, логического завершения не было. А то, что у нас в защите творится — проходной двор. К сожалению, это так.
Красно-синие опустились в таблице на 14-ю строчку, у команды 35 очков. Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведёт в Ярославле с «Шинником», который с 40 баллами находится на 9-й позиции. Игра начнётся в 17:00 (мск) 26 апреля.