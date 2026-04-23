Достают из-под земли и в постели: Иран истребляет врагов после ультиматума

Иран на сегодняшний день обладает значительно возросшим потенциалом для поражения американских и израильских целей на большой дальности. Корпус стражей исламской революции (КСИР) продемонстрировал кадры разветвленной сети подземных хранилищ с ракетами, беспилотниками и пусковыми установками. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, какие сюрпризы ждут США и Израиль под землей, в воздухе и на море.
Иран демонстрирует врагу свою силу и мощь под землей.
Публикация КСИР кадров с бесконечными рядами ракет в подземных галереях — демонстрация того, что Иран готов сражаться до конца и не примет никаких ультиматумов Вашингтона, уверен эксперт.
«Американцы заявляли, что к началу конфликта у Ирана оставалось 40% баллистических ракет и 60% дронов от запасов. Однако я полагаю, что реальные цифры другие, поскольку весь период боевых действий иранские заводы работали без перерыва 24/7, производя и ракеты, и дроны. Таким образом, запасы пополнялись. Более того, вероятно, выпускалась не самая дешёвая продукция, а более современная», — пояснил эксперт.
Такая архитектура хранения, как отметил Кнутов, рассчитана на физику мощного взрыва.
«Если на поверхности происходит взрыв мощной бомбы, возникает ударная волна, которая распространяется по грунту и под землёй, разрушая пустоты. Но такой туннель способен выдержать удар. Даже если какой-то участок будет разрушен, его можно либо обойти, либо восстановить. Поэтому система достаточно продуманная и живучая», — отметил Кнутов.
Это означает, что надежды США на уничтожение иранского арсенала массированными авиаударами становятся все более призрачными.
«Шахеды» уничтожают американских военных прямо в кроватях.
Тегеран научился наносить удары, имеющие не только военный, но и огромный психологический эффект.
«Мои знакомые, недавно вернувшиеся из Эмиратов, рассказывали, что застали там боевые действия и видели использование иранских ракет и дронов. Они описывали, как Иран организовал работу с беспилотниками. Иранцы отслеживают размещение американских военных в отелях, причём точно знают, в какой комнате живут военнослужащие. Применяется дрон “Шахед”, который попадает не выше, не ниже, не правее и не левее, а именно влетает в тот номер, где находятся американцы. Точность очень высокая», — рассказал Кнутов.
Такой подход, по мнению аналитика, превращает даже относительно недорогие дроны в инструмент высокоточного воздействия против личного состава, что создает серьезные проблемы с безопасностью для американских военных даже в глубоком тылу союзников.
Американская ПВО не справляется с гиперзвуком Ирана.
Главным козырем Тегерана в противостоянии с технологически превосходящим противником Юрий Кнутов называет гиперзвуковые ракеты «Фаттах-2». По его словам, предыдущие обмены ударами выявили неэффективность лучших западных систем ПВО и ПРО против иранских новинок.
«У Ирана есть гиперзвуковые ракеты, способные преодолеть любую противоракетную оборону как Израиля, так и США. Ни израильские, ни американские средства ПВО ни одной ракеты не перехватили. Ни THAAD, ни Patriot не сработали против иранских гиперзвуковых ракет “Фаттах-2”. Израильская “Стрела-3” (Arrow 3) тоже промахнулась», — заявил эксперт.
При этом Тегеран, по данным Кнутова, делает акцент на баллистические и противокорабельные ракеты нового поколения. Собеседник издания обратил внимание на уникальные летные характеристики: «Есть кадры, на которых иранская ракета летит по синусоиде, то есть постоянно меняя траекторию, и несколько выпущенных по ней ракет Patriot промахиваются, а иранская ракета поражает место дислокации ЗРК».
Это качественное изменение, по словам эксперта, позволяет Ирану нанести «гораздо больше вреда, чем теми ракетами, что применялись на первом этапе конфликта».
Европейские базы США попали под прицел КСИР.
Эксперт не исключает, что дальнейшая модернизация ракетных программ Ирана ставит под удар не только объекты на Ближнем Востоке, но и американскую инфраструктуру в Европе.
«Американские базы в Италии, Греции, на Кипре и в других регионах, возможно, уже сейчас под угрозой. На мой взгляд, такая вероятность достаточно серьёзна и реальна», — считает Кнутов.
Кроме того, эксперт не исключает, что Иран подолжает работать над ядерным оружием.
«Допускаю, что центрифуги для наработки оружейного урана действуют сейчас… Допускаю, что Иран может продолжать работы по созданию хотя бы одной атомной бомбы. Поэтому время сейчас работает на Иран», — подытожил военный эксперт, намекая, что следующая фаза эскалации может развиваться уже в принципиально новых ядерных реалиях.